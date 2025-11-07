Вибори в Нідерландах: ліберальну D66 офіційно оголосили переможцем

Виборча рада Нідерландів оголосила остаточні результати дострокових парламентських виборів, заявивши, що переможцем з найбільшою кількістю голосів стала ліберальна партія D66.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За даними Виборчої ради, перевага D66 над найближчим переслідувачем – ультраправою Партією свободи (PVV) – склала 29 668 голосів.

Обидві найбільші партії отримають по 26 місць. За ними йдуть Народна партія за свободу і демократію (VVD) з 22 місцями, GroenLinks-PvdA з 20 місцями та консервативний "Християнсько-демократичний заклик" з 18 місцями.

Голова Виборчої ради Вім Куйкен заявив, що результати є достовірними, і що не було виявлено жодних порушень, які б ставили їх під сумнів.

Однак він підкреслив, що підрахунок голосів є людською роботою, і що тут і там траплялися помилки підрахунку. Але кількість помилок значно зменшилася за останні роки: з понад 14 тисяч у 2021 році до 7766 зараз.

Раніше лідер ультраправої Партії свободи Нідерландів (PVV) Герт Вілдерс визнав поразку на парламентських виборах і привітав з перемогою ліберальну партію "Демократія 66" (D66).

Тим часом партія D66 вже почала попередні переговори про формування коаліції.

