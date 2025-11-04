Лідер лібералів Нідерландів доручив розпочати попередні переговори про формування коаліції

Лідер нідерландської центристської партії D66 Роб Єттен доручив генеральному директору нідерландського залізничного оператора NS Вутеру Кулмесу розпочати попередні переговори про створення урядової коаліції.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Процес формування уряду в Нідерландах може тривати багато місяців, і Нідерланди є однією з найповільніших країн Європи в цьому процесі. Після останніх виборів чотири партії вели переговори протягом більше семи місяців, перш ніж сформували правлячу коаліцію.

Як зазначається, Кулмес, який зараз є генеральним директором нідерландського залізничного оператора NS, є ветераном партії D66, який увійшов до парламенту в 2010 році.

У 2017 році він став міністром соціальних справ у третьому кабінеті тодішнього прем'єр-міністра Марка Рютте. Після цього він вів переговори про формування четвертої і останньої коаліції Рютте.

"Ми дуже задоволені Кулмесом, оскільки він має вражаючий досвід роботи", – сказав спікер парламенту Мартін Босма.

За словами Босми, майбутній переговірник зумів об'єднати політичні партії, які мали значні розбіжності в попередніх переговорах.

Кулмес проведе переговори з лідерами всіх політичних партій, починаючи з середи, і опублікує свої висновки у звіті 11 листопада, за день до інавгурації нової Палати представників.

D66 має шанси здобути 26 місць у 150-місній Палаті представників і отримала найбільшу кількість голосів серед усіх партій, що дозволяє їй запропонувати кандидата для початку процесу формування коаліції.

Тепер "розвідник" Кулмес вивчає, які партії готові співпрацювати одна з одною, і після цього розпочине попередні переговори.

Нагадаємо, перші місця на виборах минулого тижня посіли ліберальна D66 і ультраправа Партія свободи, але через невелику різницю певний час не було ясно, хто отримає першу можливість сформувати уряд.

Нині ж відомо, що обидві партії отримають по 26 місць у нижній палаті парламенту Нідерландів, але D66 як формальний переможець виборів отримує право очолити переговори про формування уряду.

3 листопада очільник ультраправої Партії свободи Нідерландів (PVV) Герт Вілдерс визнав поразку на парламентських виборах і привітав з перемогою ліберальну партію "Демократія 66" (D66).

