У ЄС не можуть узгодити позицію щодо участі Британії у спільному ринку

Постійні представники держав Європейського Союзу у вівторок не змогли погодити переговорну позицію щодо майбутньої угоди про двосторонні відносини з Великою Британією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Посли держав ЄС у вівторок удруге обговорили питання переговорів з Британією після того, як перша спроба минулого тижня зазнала невдачі, але питання знову довелось відкласти.

Основна розбіжність стосується прагнення Британії частково повернутись до єдиного ринку ЄС – у частині електроенергії та сільськогосподарського виробництва.

За даними Politico, більшість держав Євросоюзу на чолі з Францією вважають, що Британія повинна здійснювати "невідкладні" платежі як ціну за доступ до єдиного ринку ЄС.

Такі країни, як Німеччина, Нідерланди, Ірландія, Бельгія та Люксембург, натомість наполягають на більш обережній позиції, йдеться в матеріалі.

Вони вважають, що основою для переговорів має стати угода, яку Лондон і Брюссель уклали на саміті у травні й де не було згадано про платежі для участі в єдиному ринку.

Для Британії питання внесків до ЄС є чутливим з огляду на те, що кампанія за вихід з Євросоюзу здійснювалась під гаслами припинення таких виплат.

Серед іншого, за даними ЗМІ, британський уряд цього тижня відхилив початкову пропозицію ЄС у розмірі 6,75 млрд євро за доступ до програми переозброєння SAFE.

З моменту вступу на посаду в липні 2024 року прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв "перезавантажити" відносини з ЄС, які часто були холодними за попереднього консервативного уряду Великої Британії.