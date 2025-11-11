В ЕС не могут согласовать позицию по участию Великобритании в общем рынке

Постоянные представители государств Европейского Союза во вторник не смогли согласовать переговорную позицию по будущему соглашению о двусторонних отношениях с Великобританией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Послы государств ЕС во вторник во второй раз обсудили вопрос переговоров с Великобританией после того, как первая попытка на прошлой неделе потерпела неудачу, но вопрос снова пришлось отложить.

Основное разногласие касается стремления Великобритании частично вернуться в единый рынок ЕС – в части электроэнергии и сельскохозяйственного производства.

По данным Politico, большинство государств Евросоюза во главе с Францией считают, что Великобритания должна осуществлять "неотложные" платежи как цену за доступ к единому рынку ЕС.

Такие страны, как Германия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия и Люксембург, напротив, настаивают на более осторожной позиции, говорится в материале.

Они считают, что основой для переговоров должно стать соглашение, которое Лондон и Брюссель заключили на саммите в мае и где не было упомянуто о платежах за участие в едином рынке.

Для Великобритании вопрос взносов в ЕС является чувствительным, учитывая, что кампания за выход из Евросоюза проводилась под лозунгами прекращения таких выплат.

Среди прочего, по данным СМИ, британское правительство на этой неделе отклонило первоначальное предложение ЕС в размере 6,75 млрд евро за доступ к программе перевооружения SAFE.

С момента вступления в должность в июле 2024 года премьер-министр Кир Стармер пообещал "перезагрузить" отношения с ЕС, которые часто были холодными при предыдущем консервативном правительстве Великобритании.