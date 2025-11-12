Британия хочет ввести более строгие законы для защиты госслужб от кибератак
Великобритания планирует усилить защиту своих государственных служб от кибератак, требуя от компаний, предоставляющих услуги частным и государственным организациям, таким как Национальная служба здравоохранения, соблюдения строгих стандартов безопасности.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Как отмечается, в 2024 году хакеры взломали систему начисления заработной платы Министерства обороны, а среди других недавних атак была такая, которая нарушила работу более 11 тысяч медицинских приемов и процедур Национальной службы здравоохранения.
Эти предложения также являются следствием серии кибератак, произошедших в последние месяцы и нарушивших работу некоторых крупнейших британских брендов, включая Marks & Spencer, Co-op и Jaguar Land Rover.
Согласно предлагаемым правительственными законопроектами, средние и крупные компании, предоставляющие услуги по управлению ИТ, поддержке службы помощи и кибербезопасности как частным, так и государственным организациям, будут регулироваться.
"Поскольку они имеют доверенный доступ к правительственным, критически важным национальным инфраструктурным и бизнес-сетям, они должны выполнять четкие обязанности по безопасности", – заявило Министерство науки, инноваций и технологий (DSIT).
В случае одобрения, предложения будут требовать от компаний немедленно сообщать о значительных или потенциально значительных киберинцидентах как правительству, так и своим клиентам, а также иметь надежные планы для управления последствиями.
DSIT отметило, что регулирующие органы получат новые полномочия для определения критически важных поставщиков основных услуг, а за серьезные нарушения будут предусмотрены более строгие наказания.
Напомним, в конце сентября масштабная кибератака затронула ряд европейских аэропортов.
А 2 октября государственные интернет-сайты Латвии подверглись масштабной атаке отказа в обслуживании (DDoS).
7 октября Силы киберзащиты Вооруженных сил Польши предупредили об активной фишинговой кампании, направленной на пользователей популярного мессенджера WhatsApp.
В том же месяце британская полиция заявила об аресте двух человек, подозреваемых в злоупотреблении компьютерной техникой и шантаже после кибератаки на компанию по уходу за детьми.