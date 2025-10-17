У Польщі проходять навчання "Хоробрий тигр" з урахуванням досвіду війни в Україні

На польському полігоні у Дравську проходять військові навчання "Хоробрий тигр", мета яких, серед іншого, ознайомитися з роботою польового госпіталю.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Тисяча солдатів і десятки медиків проходять навчання "Хоробрий тигр" на полігоні в Дравську. Солдати, серед іншого, відпрацьовують евакуацію поранених з лінії фронту, а лікарі – як військові, так і цивільні – ознайомлюються з роботою польового госпіталю.

Фото: RMF24

Метою навчань, організованих 12-ю механізованою бригадою, є ознайомлення цивільних лікарів з особливостями військової медицини та реальними медичними процедурами в бойових умовах.

"Ми підготували низку симуляторів. Це типові для бойових умов поранення, тобто розриви та вогнепальні поранення від артилерійських снарядів", – поділився бригадний генерал Даріуш Чекай, командир 12-ї механізованої бригади.

Фото: RMF24

За його словами, ці навчання опираються на досвід України, військові намагаються відтворити подібні ситуації, які найчастіше виникають у сучасних війнах.

Лікарі, які з'явилися на навчання, кілька днів тому склали військову присягу і офіційно стали резервістами.

Фото: RMF24

13 жовтня Збройні сили Литви розпочали військові навчання Storm Strike 2025 на заході країни.

Паралельно того ж дня розпочалися навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon 2025.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що навчання необхідні для забезпечення максимальної надійності та ефективності ядерного стримування.