В Литве прошли учения военных медиков с участием украинских инструкторов

В Литве впервые провели учения военных медиков с участием украинской организации TacMed Ukraine.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Неправительственная организация Blue/Yellow впервые привезла в Литву военных медиков из украинской организации TacMed Ukraine для проведения интенсивного обучения по оказанию первой помощи в тактических условиях.

Это обучение предназначено для врачей, медсестер, парамедиков и других волонтеров, чтобы предоставить им практические навыки для работы в реальных военных или экстремальных ситуациях, по информации организации Blue/Yellow.

Фото: LRT

Трехдневное обучение для четырех групп состоялось в Roko Sodyba в районе Кайшядорис и охватывало как теоретические, так и практические элементы – от остановки кровотечения и эвакуации раненых до реалистичных симуляций с выстрелами, взрывами и искусственными ранениями.

Участники тренировались как в помещении, так и на открытом воздухе.

Обучение проводил врач-волонтер с почти четырехлетним боевым опытом с помощью коллеги и волонтеров из Blue/Yellow Medical.

Обучение было полностью профинансировано Blue/Yellow. Это первый случай, когда медики, имеющие опыт работы на фронте, поделились своими знаниями с коллегами в Литве во время такого обучения с целью усиления готовности медиков нашей страны к кризисным и военным ситуациям.

В конце октября в литовском регионе Аукштайтия проходили крупнейшие в истории Литовского союза стрелков (LRU) учения "Черный ястреб 2025".

Также писали, что на польском полигоне в Дравске проходили военные учения "Храбрый тигр", цель которых, среди прочего, ознакомиться с работой полевого госпиталя.