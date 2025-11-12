ЗМІ: посли ЄС схвалили нові правила позбавлення безвізу з Євросоюзом

Посли ЄС дали зелене світло новим правилам, які спрощують позбавлення безвізового режиму з Європейським Союзом третіх держав, що становлять ризики для безпеки ЄС або порушують права людини

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що рішення може набути чинності вже у грудні і може бути застосоване до окремих груп власників грузинських паспортів.

"Посли щойно дали зелене світло, щоб полегшити призупинення візової лібералізації ЄС. 17 листопада: міністри ЄС скріплять угоду, 26 листопада: церемонія підписання в парламенті, грудень: набуття чинності. Незабаром після цього рішення може бути використане проти частини власників грузинських паспортів", – написав журналіст.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський парламент 7 жовтня проголосував за законопроєкт, що запроваджує простіший механізм призупинення безвізового режиму для країн, які становлять загрозу безпеці ЄС або ж порушують права людини.

Реформа стосується 61 держави, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду.

На сьогодні безвіз ЄС було скасовано лише для однієї держави – Вануату.

Наразі Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.

