СМИ: послы ЕС одобрили новые правила лишения безвиза с Евросоюзом

Послы ЕС дали зеленый свет новым правилам, которые упрощают лишение безвизового режима с Европейским Союзом третьих государств, представляющих риски для безопасности ЕС или нарушающих права человека

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что решение может вступить в силу уже в декабре и может быть применено к отдельным группам владельцев грузинских паспортов.

"Послы только что дали зеленый свет, чтобы облегчить приостановление визовой либерализации ЕС. 17 ноября: министры ЕС скрепят соглашение, 26 ноября: церемония подписания в парламенте, декабрь: вступление в силу. Вскоре после этого решение может быть использовано против части владельцев грузинских паспортов", – написал журналист.

Как сообщала "Европейская правда", Европейский парламент 7 октября проголосовал за законопроект, вводящий более простой механизм приостановления безвизового режима для стран, которые представляют угрозу безопасности ЕС или нарушают права человека.

Реформа касается 61 государства, граждане которых сейчас могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

На сегодня безвиз ЕС был отменен только для одного государства – Вануату.

Сейчас Евросоюз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинскую власть, избравшую антидемократический курс.

