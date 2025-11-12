Прокуратура Грузії порушила справу проти опозиційного експрем’єра

Прокуратура Грузії порушила кримінальну справу проти нині опозиційного експрем’єра Георгія Гахарії.

Про це заявив генпрокурор Грузії Георгій Гваракідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Sova.

"Прокуратура Грузії почала кримінальне переслідування стосовно колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії. Справа стосується відомих епізодів подій 20-21 червня 2019 року (т. зв. "ніч Гаврилова") і подій у Чорчані", – сказав Гваракідзе.

20 жовтня 2025 року – через рік після політичного бойкоту – партія "Гахарія за Грузію" ухвалила рішення зайняти депутатські місця в парламенті країни.

На початку вересня комітет із процедурних питань проголосував за заміну депутатів "Гахарія за Грузію" в парламенті Грузії, повноваження яких на початку літа було припинено, на нові кандидатури.

Тоді ж у партії заявили, що залишаються в режимі політичного бойкоту, але взяли участь у виборах до органів місцевого самоврядування 4 жовтня, однак свого кандидата в міськраді Тбілісі не вдалося представити.

Лідер партії Георгій Гахарія перебуває в одній із країн Європи, в якій саме – не озвучується. Політик раніше заявив, що не збирається повертатися на батьківщину "найближчим часом".

Від'їзд Гахарії пов'язується частиною громадськості з рішенням прокуратури Грузії, яка розслідує факти саботажу, спроби саботажу за обтяжувальних обставин, сприяння іноземним організаціям та організаціям, які перебувають під іноземним контролем, у ворожій діяльності та мобілізації коштів для діяльності, спрямованої проти конституційного ладу та основ національної безпеки Грузії.

Як пояснює прокуратура, у межах розслідування, що триває, серед іншого, предметом вивчення є і дія (встановлення блокпоста. – Ред.), яку здійснив ексглава МВС Грузії Георгій Гахарія біля лінії окупації в районі села Чорчана 24 серпня 2019 року.

Раніше партія влади "Грузинська мрія" подала до Конституційного суду позов з вимогою заборонити три опозиційні партії: "Національний рух", "Сильна Грузія – Лело", "Коаліція за зміни".