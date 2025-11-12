Прокуратура Грузии возбудила дело против оппозиционного экс-премьера

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против ныне оппозиционного экс-премьера Георгия Гахарии.

Об этом заявил генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Sova.

"Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Дело касается известных эпизодов событий 20-21 июня 2019 года (т. н. "ночь Гаврилова") и событий в Черчани", – сказал Гваракидзе.

20 октября 2025 года – через год после политического бойкота – партия "Гахария за Грузию" приняла решение занять депутатские места в парламенте страны.

В начале сентября комитет по процедурным вопросам проголосовал за замену депутатов "Гахария за Грузию" в парламенте Грузии, полномочия которых в начале лета были прекращены, на новые кандидатуры.

Тогда же в партии заявили, что остаются в режиме политического бойкота, но приняли участие в выборах в органы местного самоуправления 4 октября, однако своего кандидата в горсовете Тбилиси не удалось представить.

Лидер партии Георгий Гахария находится в одной из стран Европы, в какой именно – не озвучивается. Политик ранее заявил, что не собирается возвращаться на родину "в ближайшее время".

Отъезд Гахарии связывается частью общественности с решением прокуратуры Грузии, которая расследует факты саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействие иностранным организациям и организациям, находящимся под иностранным контролем, во враждебной деятельности и мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии.

Как поясняет прокуратура, в рамках продолжающегося расследования, среди прочего, предметом изучения является и действие (установление блокпоста. – Ред.), которое совершил экс-глава МВД Грузии Георгий Гахария у линии оккупации в районе села Черчана 24 августа 2019 года.

Ранее партия власти "Грузинская мечта" подала в Конституционный суд иск с требованием запретить три оппозиционные партии: "Национальное движение", "Сильная Грузия – Лело", "Коалиция за перемены".