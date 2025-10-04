На місцевих виборах у Грузії за пів дня проголосували менше 30%

На середину дня голосування на місцевих виборах у Грузії голос віддали менше 30% виборців.

Як повідомляють SOVA і "Новости-Грузия", такі цифри назвали у пресслужбі Центральної виборчої комісії, пише "Європейська правда".

У суботу 4 жовтня у Грузії проходять місцеві вибори, на яких обирають представників до органів місцевого самоврядування. Громадяни обирають мерів 64 міст і понад 2000 представників до муніципальних рад – сакребуло.

Вісім опозиційних політсил бойкотують вибори. Від бойкоту відійшли лише "Сильна Грузія – Лело" і "Гахарія за Грузію", які висунули єдиного кандидата Іраклія Купрадзе у Тбілісі.

Подекуди у керівної "Грузинскої мрії" майже немає конкуренції: у 27 муніципалітетах кандидати у мери від влади не мають суперників, у 25 – мають одного конкурента.

Станом на 15 годину явка по всій території країни становила 28,22% (приблизно 991 650 виборців). Це менше, ніж станом на цей час на попередніх виборах 2021 року, коли явка перевищувала 33%. Дільниці відкриті з 8 до 20 години.

Окружні виборчі комісії прийняли 5 скарг, здебільшого щодо порушення правил фото й відеозйомки, організації приміщення для голосування та обліку виборців за межами дільниці.

Водночас в опозиції заявляють про сотні скарг, які відхиляються.

"Хоча залучені сторони знають процедури подання скарг, ми чуємо необгрунтовані підозри. Ще раз можемо пояснити, що написання скарг має відповідні процедури і їх обов’язково потрібно дотримуватися", – прокоментувала речниця ЦВК Натія Іоселіані.

Міжнародних спостерігачів суттєво менше, ніж на виборах у 2021 році. БДІПЛ ОБСЄ не стало спрямовувати місію, оскільки запрошення від Грузії надійшло менш як за місяць до дати виборів. Частина авторитетних грузинських громадських організацій також не беруть участі у спостереженні.

Паралельно у Тбілісі збирається багатотисячна антиурядова акція протесту.

В МВС Грузії оприлюднили заяву із закликом "не виходити за рамки закону", прем’єр Іраклій Кобахідзе перед тим пригрозив "жорсткою відповіддю".

