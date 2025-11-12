У ЄС хочуть позбавити монетизації неправдивий контент та створюють мережу фактчекерів

Європейська комісія у рамках ініціативи "Європейський щит демократії" планує добитися припинення монетизації неправдивого контенту в соціальних мережах та хоче створити мережу фактчекерів, які б допомагали виявляти дезінформацію.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен.

Євросоюз веде перемовини, щоб позбавити монетизації брехливий контент в інтернеті.

"Ми працюємо з підписантами Кодексу практики щодо дезінформації, щоб припинити монетизацію дезінформації, тобто позбавити неправдивий контент прибутків від реклами", – заявила Вірккунен під час спілкування з журналістами 12 листопада.

Вона додала, що ЄС також зміцнює незалежні спроможності з перевірки фактів.

"Також ми модернізуємо правила щодо реклами, враховуючи зростаючу роль нових гравців, таких як інфлюенсери", – розповіла віцепрезидентка Єврокомісії.

Також, за її словами, ЄС перегляне Директиву про авторське право на єдиному цифровому ринку, "щоб підвищити її ефективність з огляду на нові явища, зокрема генеративний штучний інтелект".

Окрім того, у Єврокомісії повідомили, що буде створено незалежну Європейську мережу фактчекерів, щоб посилити спроможність із перевірки фактів усіма офіційними мовами ЄС.

"Ми розширимо мандат європейських хабів Обсерваторії цифрових медіа, щоб вони могли розвивати нові незалежні механізми моніторингу. Ці хаби підтримуватимуть загальноєвропейську незалежну аналітичну мережу, яка відіграє ключову роль у протидії загрозам інформаційній цілісності", – додала Вірккунен.

Як повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія затвердила ініціативу "Європейський щит демократії", що боротиметься з гібридними загрозами та інформаційними фейками Росії, та Стратегію ЄС для громадянського суспільства, яка передбачає до 9 млрд євро додаткового фінансування для незалежних медіа, громадянських ініціатив та креативних індустрій.

Також Європейська комісія планує створити Європейський центр демократичної стійкості – органи для протидії маніпуляціям інформацією та дезінформації з боку Росії та інших авторитарних режимів.

Євросоюз постійно є обʼєктом інформаційних операцій Росії, наприклад операції "Двійник", у межах якої були створені копії відомих офіційних сайтів та ЗМІ для поширення дезінформації.