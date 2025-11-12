В ЕС хотят лишить монетизации неправдивый контент и создают сеть фактчекеров

Европейская комиссия в рамках инициативы "Европейский щит демократии" планирует добиться прекращения монетизации ложного контента в социальных сетях и хочет создать сеть фактчекеров, которые бы помогали выявлять дезинформацию.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила исполнительная вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

Евросоюз ведет переговоры, чтобы лишить монетизации лживый контент в интернете.

"Мы работаем с подписантами Кодекса практики по дезинформации, чтобы прекратить монетизацию дезинформации, то есть лишить ложный контент доходов от рекламы", – заявила Вирккунен во время общения с журналистами 12 ноября.

Она добавила, что ЕС также укрепляет независимые способности по проверке фактов.

"Также мы модернизируем правила по рекламе, учитывая растущую роль новых игроков, таких как инфлюенсеры", – рассказала вице-президент Еврокомиссии.

Также, по ее словам, ЕС пересмотрит Директиву об авторском праве на едином цифровом рынке, "чтобы повысить ее эффективность, учитывая новые явления, в частности генеративный искусственный интеллект".

Кроме того, в Еврокомиссии сообщили, что будет создана независимая Европейская сеть фактчекеров, чтобы усилить способность по проверке фактов на всех официальных языках ЕС.

"Мы расширим мандат европейских хабов Обсерватории цифровых медиа, чтобы они могли развивать новые независимые механизмы мониторинга. Эти хабы будут поддерживать общеевропейскую независимую аналитическую сеть, которая играет ключевую роль в противодействии угрозам информационной целостности", – добавила Вирккунен.

Как сообщала "Европейская правда", Еврокомиссия утвердила инициативу "Европейский щит демократии", которая будет бороться с гибридными угрозами и информационными фейками России, и Стратегию ЕС для гражданского общества, которая предусматривает до 9 млрд евро дополнительного финансирования для независимых медиа, гражданских инициатив и креативных индустрий.

Также Европейская комиссия планирует создать Европейский центр демократической устойчивости – органы для противодействия манипуляциям информацией и дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов.

Евросоюз постоянно является объектом информационных операций России, например операции "Двойник", в рамках которой были созданы копии известных официальных сайтов и СМИ для распространения дезинформации.