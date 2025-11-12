Президент Румунії прокоментував ситуацію з "Лукойлом" в країні після санкцій США

Влада Румунії поки не знає, хто викупить активи російської компанії "Лукойл" в країні після санкцій США, але ризику їхньої купівлі іншою російською компанією немає.

Як повідомляє News.ro, пише "Європейська правда", про це сказав президент Румунії Нікушор Дан сказав на брифінгу 12 листопада.

Нікушор Дан зазначив, що на урядовому рівні є спеціальна робоча група, що займається питанням активів "Лукойлу" у Румунії. Йдеться про нафтопереробний завод і близько 100 АЗС. НПЗ на даний час закритий на технічні роботи і має відновити переробку нафти через кілька тижнів.

"Як бачите, те, що він зупинений, не впливає на постачання – але у середній і довгостроковій перспективі, якби там зупинилася переробка, нам би довелося імпортувати більше", – зазначив президент.

"Також є варіант, що потребує спеціальних регуляторних рамок, щоби протягом обмеженого періоду часу його взяла під контроль держава Румунія", – додав президент.

За його словами, немає ризику, що активи "Лукойлу" перекупить якась компанія з російським слідом, тому що перед угодами щодо стратегічних компаній їх оцінює спеціальна комісія.

"Якщо ми побачимо, що компанія-претендент має зв’язки з РФ, або під санкціями, або є підозри, що насправді ця компанія не має реального наміру бути інвестором і лише "ширма" – тоді Румунія має право вето", – зазначив радник президента Раду Бурнете.

Нагадаємо, Болгарія готується взяти під контроль НПЗ у Бургасі, що належить "Лукойлу", щоби продати новому власнику і вивести цей стратегічний об’єкт з-під санкцій, а також посилює його захист.