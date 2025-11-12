Президент Румынии прокомментировал ситуацию с "Лукойлом" в стране после санкций США

Власти Румынии пока не знают, кто выкупит активы российской компании "Лукойл" в стране после санкций США, но риска их покупки другой российской компанией нет.

Как сообщает News.ro, пишет "Европейская правда", об этом сказал президент Румынии Никушор Дан сказал на брифинге 12 ноября.

Никушор Дан отметил, что на правительственном уровне есть специальная рабочая группа, занимающаяся вопросом активов "Лукойла" в Румынии. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе и около 100 АЗС. НПЗ в настоящее время закрыт на технические работы и должен возобновить переработку нефти через несколько недель.

"Как видите, то, что он остановлен, не влияет на поставки – но в средней и долгосрочной перспективе, если бы там остановилась переработка, нам бы пришлось импортировать больше", – отметил президент.

"Также есть вариант, требующий специальных регуляторных рамок, чтобы в течение ограниченного периода времени его взяло под контроль государство Румыния", – добавил президент.

По его словам, нет риска, что активы "Лукойла" перекупит какая-то компания с российским следом, потому что перед сделками по стратегическим компаниям их оценивает специальная комиссия.

"Если мы увидим, что компания-претендент имеет связи с РФ, или под санкциями, или есть подозрения, что на самом деле эта компания не имеет реального намерения быть инвестором и лишь "ширма" – тогда Румыния имеет право вето", – отметил советник президента Раду Бурнете.

Напомним, Болгария готовится взять под контроль НПЗ в Бургасе, принадлежащий "Лукойлу", чтобы продать новому владельцу и вывести этот стратегический объект из-под санкций, а также усиливает его защиту.