Болгарія посилює захист НПЗ "Лукойлу", який планує взяти під контроль

Болгарський премʼєр-міністр Росен Желязков сказав у понеділок, що влада країни вживає заходів безпеки на нафтопереробному заводі російської нафтової компанії "Лукойл" у Бургасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Желязкова, влада Болгарії вживає превентивних заходів, аби зберегти критичну інфраструктуру країни – зокрема й завод "Лукойлу".

У болгарській Раді національної безпеки попередньо анонсували, що йдеться, серед іншого, про інспекції та підготовку військової поліції, а також розгортання системи протидії безпілотникам.

Це сталось після того, як минулого тижня Болгарія ухвалила законодавчі зміни, що дозволяють їй взяти під контроль нафтопереробний завод і продати його новому власнику, щоб захистити від санкцій США.

У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов’язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.

За даними ЗМІ, Болгарія розглядає можливість звернення до США з проханням про звільнення від нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових компаній.

Раніше болгарський парламент проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".