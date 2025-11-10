Укр Рус Eng

Болгарія посилює захист НПЗ "Лукойлу", який планує взяти під контроль

Новини — Понеділок, 10 листопада 2025, 22:07 — Олег Павлюк

Болгарський премʼєр-міністр Росен Желязков сказав у понеділок, що влада країни вживає заходів безпеки на нафтопереробному заводі російської нафтової компанії "Лукойл" у Бургасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Желязкова, влада Болгарії вживає превентивних заходів, аби зберегти критичну інфраструктуру країни – зокрема й завод "Лукойлу".

У болгарській Раді національної безпеки попередньо анонсували, що йдеться, серед іншого, про інспекції та підготовку військової поліції, а також розгортання системи протидії безпілотникам.

Це сталось після того, як минулого тижня Болгарія ухвалила законодавчі зміни, що дозволяють їй взяти під контроль нафтопереробний завод і продати його новому власнику, щоб захистити від санкцій США.

У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов’язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.

За даними ЗМІ, Болгарія розглядає можливість звернення до США з проханням про звільнення від нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових компаній.

Раніше болгарський парламент проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".

Болгарія
