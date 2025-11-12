Макрон не виключає, що піде з соцмережі X, але "не завтра"

Президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що у майбутньому відмовиться від використання деяких соцмереж, зокрема платформи X, через недотримання стандартів.

Про це повідомляє Le Figaro/AFP, пише "Європейська правда".

Під час обговорення впливу соцмереж на суспільно-політичні процеси Макрон наголосив, що важливо добитися належного регулювання і прозорості всередині соцмереж та, можливо, піти з деяких платформ, як Х Ілона Маска.

"Це те, про що я думаю досить багато, повірте, і чого я зовсім не виключаю", – сказав президент.

Водночас Макрон сказав, що говорить не про "наступний ранок".

Президент Франції давно закликає посилити регулювання соцмереж у Європі.

Нагадаємо, у Данії погодили заборону соцмереж для дітей до 15 років.