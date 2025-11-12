Макрон не исключает, что уйдет из соцсети X, но "не завтра"
Новости — Среда, 12 ноября 2025, 16:41 —
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что в будущем откажется от использования некоторых соцсетей, в частности платформы X, из-за несоблюдения стандартов.
Об этом сообщает Le Figaro/AFP, пишет "Европейская правда".
При обсуждении влияния соцсетей на общественно-политические процессы Макрон отметил, что важно добиться надлежащего регулирования и прозрачности внутри соцсетей и, возможно, уйти из некоторых платформ, как Х Илона Маска.
"Это то, о чем я думаю достаточно много, поверьте, и чего я совсем не исключаю", – сказал президент.
В то же время Макрон сказал, что говорит не о "следующем утре".
Президент Франции давно призывает усилить регулирование соцсетей в Европе.
Напомним, в Дании согласовали запрет соцсетей для детей до 15 лет.
