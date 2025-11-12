Сибіга запевнив колег з G7, що фігурантів корупційного скандалу в Україні покарають

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі зі своїми візаві з країн "Групи семи" у середу прокоментував корупційний скандал останніх днів в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Сибіги, він розповів очільникам МЗС Франції, Німеччини й Італії, а також головній дипломатці Європейського Союзу про "ситуацію на полі бою, зусилля щодо досягнення миру та боротьбу з корупцією".

"Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду", – написав він.

Також глава МЗС розповів, що обговорив з європейськими союзниками подальший санкційний тиск на Росію та використання заморожених російських активів і військову та енергетичну допомогу Україні.

"Також я запросив своїх колег відвідати Україну", – додав Сибіга.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Вранці 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".