Сибига заверил коллег из G7, что фигурантов коррупционного скандала в Украине накажут

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время встречи со своими визави из стран "Группы семи" в среду прокомментировал коррупционный скандал последних дней в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Сибиги, он рассказал главам МИД Франции, Германии и Италии, а также главному дипломату Европейского Союза о "ситуации на поле боя, усилиях по достижению мира и борьбе с коррупцией".

"Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности – это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства", – написал он.

Также глава МИД рассказал, что обсудил с европейскими союзниками дальнейшее санкционное давление на Россию и использование замороженных российских активов и военную и энергетическую помощь Украине.

"Также я пригласил своих коллег посетить Украину", – добавил Сибига.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко, который сейчас является министром юстиции, отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".