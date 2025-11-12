У Фінляндії вважають, що корупційний скандал в Україні не вплине на фіндопомогу з ЄС

Корупційний скандал в уряді України не матиме негативного впливу на плани Європейського Союзу з надання фінансової допомоги Києву у наступних роках, зокрема, у рамках "репараційних кредитів".

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила віцепрем’єр-міністерка Фінляндії Ріікка Пурра перед початком засідання міністрів фінансів у Брюсселі 12 листопада.

Україна має проблеми з корупцією, але вживає заходів з протидії цьому явищу, тому Євросоюз продовжить її фінансувати й надалі, переконані у Фінляндії.

"Звісно, корупція є проблемою в Україні, але існує багато механізмів (боротьби з корупцією. – "ЄП") та вживаються заходи для протидії цьому. І я не бачу в цій справі жодної перешкоди для просування "репараційних позик", – заявила Пурра, відповідаючи на питання журналіста, чи може корупційний скандал за участі міністра юстиції України ускладнити переговори щодо "репараційних позик".

Вона підкреслила, що вважає план з надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії, найкращим варіантом з кількох запропонованих.

"Репараційні позики" беззаперечно є найкращим варіантом, оскільки вони мають достатній фінансовий потенціал, і одночасно обмежують тиск на національні бюджети (ЄС – "ЄП")", – наголосила фінська міністерка.

"Зрозуміло, що Україні потрібна наша фінансова підтримка ще більше, ніж раніше. Росії має бути надіслано чітке повідомлення про те, що вона має платити за завдані руйнування", – підсумувала Ріікка Пурра.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 листопада Рада ЄС обговорить "репараційні позики" та фінансування України у 2026-27 роках.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умерова.

Вранці 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".