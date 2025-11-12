В Австрії двох експосадовців режиму Асада звинуватили у воєнних злочинах

Австрійська прокуратура в середу висунула звинувачення двом посадовцям колишньої влади Сирії за знущання із затриманих цивільних під час громадянської війни в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA.

Згідно з обвинуваченням, з 2011 по 2013 рік чоловіки вчинили інкриміновані їм злочини проти ув'язнених, щоб "придушити тодішній протестний рух проти режиму (Башара Асада. – Ред.) та залякати населення".

Як встановило слідство, під керівництвом обвинувачених сирійців затримували і піддавали тортурам у місті Ракка. Усього вдалось встановити 21 постраждалого, дехто з них має статус потерпілого у справі.

Обидва обвинувачені подали прохання про надання притулку в Австрії у 2015 році і з того часу проживають у цій країні. У разі визнання їх винними їм загрожує до 10 років ув'язнення.

За інформацією APA, один із обвинувачених – Халед аль-Х., колишній бригадний генерал сирійської армії, якому розвідка Австрії нібито сприяла в отриманні притулку в країні.

Агентство пише, що з кінця 2024 року аль-Х. утримується у слідчому ізоляторі. Інший фігурант поки що перебуває на волі.

В Австрії проживає одна з найбільших у Європі сирійських діаспор – близько 100 тисяч.

Кілька подібних справ, пов'язаних зі злочинами, скоєними під час громадянської війни в Сирії, були розглянуті в судах Австрії, а також у Німеччині, Франції та Швеції.