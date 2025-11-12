В Австрии двух бывших чиновников режима Асада обвинили в военных преступлениях

Австрийская прокуратура в среду выдвинула обвинения двум чиновникам бывшей власти Сирии за издевательства над задержанными гражданскими лицами во время гражданской войны в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Согласно обвинению, с 2011 по 2013 год мужчины совершили инкриминируемые им преступления против заключенных, чтобы "подавить тогдашнее протестное движение против режима (Башара Асада. – Ред.) и запугать население".

Как установило следствие, под руководством обвиняемых сирийцев задерживали и подвергали пыткам в городе Ракка. Всего удалось установить 21 пострадавшего, некоторые из них имеют статус потерпевшего по делу.

Оба обвиняемых подали прошение о предоставлении убежища в Австрии в 2015 году и с тех пор проживают в этой стране. В случае признания их виновными им грозит до 10 лет тюремного заключения.

По информации APA, один из обвиняемых – Халед аль-Х., бывший бригадный генерал сирийской армии, которому разведка Австрии якобы содействовала получению убежища в стране.

Агентство пишет, что с конца 2024 года аль-Х. содержится в следственном изоляторе. Другой фигурант пока находится на свободе.

В Австрии проживает одна из крупнейших в Европе сирийских диаспор – около 100 тысяч человек.

Несколько подобных дел, связанных с преступлениями, совершенными во время гражданской войны в Сирии, были рассмотрены в судах Австрии, а также в Германии, Франции и Швеции.