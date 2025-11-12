В МЗС кажуть, що не закривають посольство в Білорусі для "мінімізації ризиків"

Українське посольство в Білорусі продовжує працювати, серед іншого, у звʼязку з можливим подальшим втягненням Мінська в повномасштабну російську агресію проти України.

Як пише "Європейська правда", про це на запит видання LIGA.net повідомило Міністерство закордонних справ.

У відповіді МЗС ідеться, що робота посольства в Білорусі "спрямована насамперед на мінімізацію ризиків подальшого втягування Білорусі на боці Росії у збройну агресію проти нашої держави".

Дипломатичне відомство також допомагає повернутись на батьківщину українцям у Білорусі та незаконно вивезеним українським дітям і допомагає громадянам України, які утримуються у пенітенціарних закладах Росії.

Міністерство додало, що посольство в Мінську розповідає іноземним дипломатам про порушення Росією міжнародного гуманітарного права та участь Білорусі у примусовому вивезенні та розміщенні українських дітей на своїй території.

Нагадаємо, посольство України в Білорусі залишається без постійного очільника з 2023 року, коли Володимир Зеленський звільнив посла Ігоря Кизима.

Цьому передувала низка недружніх дій режиму Александра Лукашенка, зокрема зустріч із ватажком терористичного угруповання "ДНР" Денисом Пушиліним.

