Зеленський звільнив посла в Білорусі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Кизима з посади посла України в Білорусі.

Відповідний указ оприлюднений у четвер на сайті президента, повідомляє "Європейська правда".

"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", – йдеться в рішенні.

Кизим став послом України в Білорусі ще в лютому 2017 року.

Варто зазначити, що попри численні заклики розірвати дипломатичні відносини не лише з РФ, а й з Білоруссю, Київ так і не пішов на цей крок після повномасштабного вторгнення Росії.

Замість цього Київ декілька разів викликав посла для консультацій, однак незабаром він знову повертався до Мінська.

Востаннє МЗС України вирішило викликати посла Ігоря Кизима для консультацій у квітні через зустріч самопроголошеного президента Александра Лукашенка з ватажком донецьких окупантів Денисом Пушиліним. Після цього український посол не повертався до Мінська.

Про те, чому Києву слід поставити всі крапки над "і" у відносинах з Білоруссю, писав у статті редактор "ЄвроПравди" Юрій Панченко: Квиток в один кінець: чому посол України не має повертатися до Білорусі Лукашенка.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" посол Кизим визнавав, що фактично перебував у Мінську в ситуації повної блокади.