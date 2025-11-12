В МИД говорят, что не закрывают посольство в Беларуси для "минимизации рисков"

Украинское посольство в Беларуси продолжает работать, среди прочего, в связи с возможным дальнейшим вовлечением Минска в полномасштабную российскую агрессию против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом на запрос издания LIGA.net сообщило Министерство иностранных дел.

В ответе МИД говорится, что работа посольства в Беларуси "направлена прежде всего на минимизацию рисков дальнейшего вовлечения Беларуси на стороне России в вооруженную агрессию против нашего государства".

Дипломатическое ведомство также помогает вернуться на родину украинцам в Беларуси и незаконно вывезенным украинским детям и помогает гражданам Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях России.

Министерство добавило, что посольство в Минске рассказывает иностранным дипломатам о нарушении Россией международного гуманитарного права и участии Беларуси в принудительном вывозе и размещении украинских детей на своей территории.

Напомним, посольство Украины в Беларуси остается без постоянного главы с 2023 года, когда Владимир Зеленский уволил посла Игоря Кизима.

Этому предшествовал ряд недружественных действий режима Александра Лукашенко, в частности встреча с главой террористической группировки "ДНР" Денисом Пушилиным.

Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.