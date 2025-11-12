Тихановська поговорила з майбутнім посланником Трампа з питань Білорусі

Лідерка обʼєднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська в середу провела телефонну розмову з Джоном Коулом, якого президент США висунув на посаду спецпредставника з питань Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Тихановської.

За словами Тихановської, вона поговорила з Коулом і заступником помічника державного секретаря США з питань Східної Європи Крісом Смітом, який також працює на "білоруському" треку.

"Я привітала пана Коула з призначенням і висловив щиру вдячність президенту Трампу за його лідерство у сприянні миру в нашому регіоні та за постійну увагу до Білорусі – особливо за зусилля з звільнення 1300 білоруських політичних в'язнів", – додала вона.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спеціального посланника з питань Білорусі.

Трамп заявив, що цей крок має на меті допомогти в переговорах про звільнення інших політичних в'язнів.

Після цього білоруський диктатор Александр Лукашенко анонсував переговори з делегацією США найближчим часом.