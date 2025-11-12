Тихановская поговорила с будущим посланником Трампа по Беларуси
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская в среду провела телефонный разговор с Джоном Коулом, которого президент США выдвинул на должность спецпредставителя по Беларуси.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Тихановской.
По словам Тихановской, она поговорила с Коулом и заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Восточной Европы Крисом Смитом, который также работает на "белорусском" треке.
"Я поздравила господина Коула с назначением и выразила искреннюю благодарность президенту Трампу за его лидерство в содействии миру в нашем регионе и за постоянное внимание к Беларуси – особенно за усилия по освобождению 1300 белорусских политических заключенных", – добавила она.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность специального посланника по Беларуси.
Трамп заявил, что этот шаг имеет целью помочь в переговорах об освобождении других политических заключенных.
После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко анонсировал переговоры с делегацией США в ближайшее время.