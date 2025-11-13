У Німеччині у 2025 році зафіксували рекордний за три роки спалах пташиного грипу

Німеччина вже зафіксувала у 2025 році найвищу кількість спалахів пташиного грипу за останні три роки, і полегшення ситуації не передбачається.

Про це повідомив Інститут захворювань тварин імені Фрідріха Леффлера (FLI), пише Reuters, передає "Європейська правда".

Поширення високопатогенного пташиного грипу викликає занепокоєння урядів і птахівничої галузі через руйнівні наслідки для птахів, можливість введення торговельних обмежень і ризик нової пандемії.

За даними FLI, станом на 11 листопада вірус було виявлено на 122 фермах і у 1125 диких птахів. Це більш ніж удвічі перевищує 46 випадків за весь 2024 рік і порівняно з 208 спалахами за весь 2022 рік.

"Кількість випадків серед диких птахів також значно зросла, зараз спостерігається надзвичайно часте виявлення вірусу у журавлів, осіння міграція яких сприяла подальшому поширенню вірусу", – заявили у FLI.

Інститут заявив, що "полегшення ситуації не передбачається", а поточний рівень ризику є "високим".

Зазначимо, спалахи фіксують і в низці інших країн Європи, у багатьох країнах фермерам заборонили випускати птицю надвір, щоб ізолювати від контактів з дикими птахами.

А чеській фермі доведеться знищити понад 20 тисяч качок через виявлений спалах пташиного грипу.