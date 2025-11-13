В Германии в 2025 году зафиксировали рекордную за три года вспышку птичьего гриппа

Германия уже зафиксировала в 2025 году самое высокое количество вспышек птичьего гриппа за последние три года, и облегчения ситуации не предвидится.

Об этом сообщил Институт заболеваний животных имени Фридриха Леффлера (FLI), пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Распространение высокопатогенного птичьего гриппа вызывает беспокойство правительств и птицеводческой отрасли из-за разрушительных последствий для птиц, возможности введения торговых ограничений и риска новой пандемии.

По данным FLI, по состоянию на 11 ноября вирус был обнаружен на 122 фермах и у 1125 диких птиц. Это более чем вдвое превышает 46 случаев за весь 2024 год и сравнимо с 208 вспышками за весь 2022 год.

"Количество случаев среди диких птиц также значительно возросло, сейчас наблюдается чрезвычайно частое обнаружение вируса у журавлей, осенняя миграция которых способствовала дальнейшему распространению вируса", – заявили в FLI.

Институт заявил, что "облегчения ситуации не предвидится", а текущий уровень риска является "высоким".

Отметим, вспышки фиксируют и в ряде других стран Европы, во многих странах фермерам запретили выпускать птицу из помещений, чтобы изолировать от контактов с дикими птицами.

А чешской ферме придется уничтожить более 20 тысяч уток из-за обнаруженной вспышки птичьего гриппа.