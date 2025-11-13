Листи Епштейна викривають можливі контакти між ексглавою Ради Європи з посадовцями РФ

Нещодавно опубліковані документи Конгресу США свідчать про те, що засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн розмовляв з колишнім керівником Ради Європи Турбйорном Ягландом про налагодження контактів з російськими посадовцями.

Про це пише Politico із посиланням на відповідні документи, пише "Європейська правда".

У середу, 12 листопада, Конгрес США опублікував документи щодо справи Епштейна.

У деяких з них є свідчення того, що Епштейн спілкувався із Ягландом, зокрема – пропонував йому, аби той попросив очільника Кремля Владіміра Путіна, щоб міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров поговорив з Епштейном. Цей лист датований 24 червнем 2018 року.

Після того Ягланд відповів, що наступного дня зустрінеться з помічником Лаврова і запропонує налагодити зв'язок з Епштейном.

"Дякую за чудовий вечір. Я відвідаю тиждень високого рівня", – написав Ягланд Епштейну в листі.

У тому ж листуванні Епштейн згадав попередні розмови, які він мав з колишнім послом Росії в ООН Віталієм Чуркіним, який помер у 2017 році.

"Чуркін був чудовий. Він зрозумів Трампа після наших розмов. Це не складно. Його потрібно бачити, щоб щось отримати, все так просто", – писав Епштейн.

Також у деяких повідомленнях Епштейн стверджував, що він консультував російських посадовців щодо кращого розуміння підходу американського президента Дональда Трампа, який вперше обіймав посаду з 2017 по 2021 рік, до дипломатії та переговорів.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила під час брифінгу в середу, 12 листопада, що ці електронні листи "абсолютно нічого не доводять, окрім того, що президент Трамп не зробив нічого поганого".

Трамп, своєю чергою, звинуватив опозиційних демократів у "спробах підняти тему Джеффрі Епштейна", щоб "відвернути увагу від того, як погано вони впоралися з шатдауном".

Трамп дружив з Епштейном до того, як став президентом, але посварився з колишнім фінансистом за кілька років до його смерті у в'язниці у 2019 році.

Фінансист Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи на суд за звинуваченням у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх.

В останні тижні справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

Через публікацію матеріалу про близьке знайомство Трампа та Епштейна Білий дім помстився журналістам The Wall Street Journal, виключивши їх із преспулу.

У вересні у Британії арештували чотирьох осіб після того, як зображення Трампа разом із Епштейном були спроєктовані на Віндзорський замок.

Пізніше їх звільнили під заставу до 12 грудня, поки триває розслідування "можливих правопорушень, зокрема зловмисних повідомлень та завдання незручностей громадськості".