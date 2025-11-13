Письма Эпштейна разоблачают возможные контакты между экс-главой Совета Европы и РФ

Недавно опубликованные документы Конгресса США свидетельствуют о том, что осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн разговаривал с бывшим руководителем Совета Европы Турбьерном Ягландом о налаживании контактов с российскими чиновниками.

Об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующие документы, пишет "Европейская правда".

В среду, 12 ноября, Конгресс США опубликовал документы по делу Эпштейна.

В некоторых из них есть свидетельства того, что Эпштейн общался с Ягландом, в частности – предлагал ему, чтобы тот попросил главу Кремля Владимира Путина, чтобы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил с Эпштейном. Это письмо датировано 24 июня 2018 года.

После этого Ягланд ответил, что на следующий день встретится с помощником Лаврова и предложит наладить связь с Эпштейном.

"Спасибо за прекрасный вечер. Я посещу неделю высокого уровня", – написал Ягланд Эпштейну в письме.

В той же переписке Эпштейн упомянул предыдущие разговоры, которые он имел с бывшим послом России в ООН Виталием Чуркиным, который умер в 2017 году.

"Чуркин был замечательный. Он понял Трампа после наших разговоров. Это не сложно. Его нужно видеть, чтобы что-то получить, все так просто", – писал Эпштейн.

Также в некоторых сообщениях Эпштейн утверждал, что он консультировал российских чиновников по поводу лучшего понимания подхода американского президента Дональда Трампа, который впервые занимал эту должность с 2017 по 2021 год, к дипломатии и переговорам.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила во время брифинга в среду, 12 ноября, что эти электронные письма "абсолютно ничего не доказывают, кроме того, что президент Трамп не сделал ничего плохого".

Трамп, в свою очередь, обвинил оппозиционных демократов в "попытках поднять тему Джеффри Эпштейна", чтобы "отвлечь внимание от того, как плохо они справились с шатдауном".

Трамп дружил с Эпштейном до того, как стал президентом, но поссорился с бывшим финансистом за несколько лет до его смерти в тюрьме в 2019 году.

Финансист Джеффри Эпштейн в 2019 году наложил на себя руки в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В последние недели дело Эпштейна приобрело особую политическую значимость в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

Из-за публикации материала о близком знакомстве Трампа и Эпштейна Белый дом отомстил журналистам The Wall Street Journal, исключив их из пресс-пула.

В сентябре в Великобритании арестовали четырех человек после того, как изображения Трампа вместе с Эпштейном были спроецированы на Виндзорский замок.

Позже их освободили под залог до 12 декабря, пока продолжается расследование "возможных правонарушений, в частности злонамеренных сообщений и причинения неудобств общественности".