Колишній генсек Ради Європи не заперечив контактів з Епштейном щодо Росії

Колишній генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд фактично підтвердив контакти з покійним мільярдером Джеффрі Епштейном, звинуваченим у секс-торгівлі неповнолітніми.

Як пише "Європейська правда", це випливає з коментаря Ягланда для NRK.

На прохання прокоментувати згадку свого імені в опублікованих напередодні електронних листах Епштейна Ягланд сказав, що з огляду на роботу "зустрічався з великою кількістю людей, багато з яких познайомили мене зі ще більшою кількістю людей".

"Це частина звичайної дипломатичної діяльності", – додав він.

Ягланд сказав, що на момент листування з Епштейном йому "було особливо важливо зрозуміти Дональда Трампа і те, що розвивалося у відносинах між США та Європою".

"Багато хто хотів розпочати процес виключення Росії з Ради Європи і, таким чином, позбавити російських громадян доступу до Європейського суду з прав людини. Я використав усі можливості, щоб донести свою думку про серйозність цієї ситуації", – сказав колишній генсек.

Напередодні Конгрес США опублікував документи щодо справи Епштейна. У деяких з них є свідчення того, що Епштейн спілкувався із Ягландом, зокрема – пропонував йому, аби той попросив Владіміра Путіна, щоб міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров поговорив з Епштейном.

На момент, коли колишній генсек Ради Європи спілкувався з мільярдером, того вже публічно звинуватили у секс-торгівлі неповнолітніми. Джеффрі Епштейн, як відомо, у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.