Бывший генсек Совета Европы не отрицает контактов с Эпштейном по России

Бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд фактически подтвердил контакты с покойным миллиардером Джеффри Эпштейном, обвиняемым в секс-торговле несовершеннолетними.

Как пишет "Европейская правда", это следует из комментария Ягланда для NRK.

На просьбу прокомментировать упоминание своего имени в опубликованных накануне электронных письмах Эпштейна Ягланд сказал, что в силу работы "встречался с большим количеством людей, многие из которых познакомили меня с еще большим количеством людей".

"Это часть обычной дипломатической деятельности", – добавил он.

Ягланд сказал, что на момент переписки с Эпштейном ему было "особенно важно понять Дональда Трампа и то, что развивалось в отношениях между США и Европой".

"Многие хотели начать процесс исключения России из Совета Европы и, таким образом, лишить российских граждан доступа к Европейскому суду по правам человека. Я использовал все возможности, чтобы донести свое мнение о серьезности этой ситуации", – сказал бывший генсек.

Накануне Конгресс США опубликовал документы по делу Эпштейна. В некоторых из них есть свидетельства того, что Эпштейн общался с Ягландом, в частности – предлагал ему, чтобы тот попросил Владимира Путина, чтобы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил с Эпштейном.

На момент, когда бывший генсек Совета Европы общался с миллиардером, того уже публично обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Джеффри Эпштейн, как известно, в 2019 году покончил с собой в тюремной камере в ожидании суда.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особый политический вес в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.