Єврокомісія почала розслідування щодо Red Bull за можливі антиконкурентні практики

Єврокомісія почала розслідування щодо компанії-виробника енергетиків Red Bull, припускаючи зловживання домінуючим становищем на ринку.

Європейська комісія почала офіційне антимонопольне розслідування щодо Red Bull, припустивши, що компанія зловживає своїм домінуючим становищем на ринку енергетичних напоїв, порушуючи законодавство ЄС.

ЄК знайшла ознаки того, що Red Bull практикує стратегію з перешкоджанням конкурентам, які продають схожі напої об’ємом понад 250 мл на супермаркетах, заправках тощо, націлившись на основного свого конкурента. Зокрема, у Нідерландах, де Red Bull має домінуючу позицію на ринку, компанія, ймовірно, надає грошові і негрошові заохочення для того, щоб дистриб’ютори зняли з продажу чи ховали на менш помітні полиці конкуруючі напої.

Це перше розслідування Єврокомісії щодо можливого зловживання становищем категорійного менеджера постачальником з метою обмежити присутність чи погіршити умови для конкуруючих продуктів.

Єврокомісія ще у 2023 році влаштувала неанонсовані інспекції у штаб-квартирі Red Bull в Австрії та у її дочірніх компаній. Red Bull оскаржувала рішення, за яким ЄК влаштувала перевірки, але суд відхилив усі скарги.

