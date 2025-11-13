Еврокомиссия начала расследование в отношении Red Bull за возможные антиконкурентные практики

Еврокомиссия начала расследование в отношении компании-производителя энергетиков Red Bull, предполагая злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении Red Bull, предположив, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке энергетических напитков, нарушая законодательство ЕС.

ЕК нашла признаки того, что Red Bull практикует стратегию с препятствованием конкурентам, которые продают похожие напитки объемом более 250 мл на супермаркетах, заправках и т.д., нацелившись на основного своего конкурента. В частности, в Нидерландах, где Red Bull имеет доминирующую позицию на рынке, компания, вероятно, предоставляет денежные и неденежные поощрения для того, чтобы дистрибьюторы сняли с продажи или прятали на менее заметные полки конкурирующие напитки.

Это первое расследование Еврокомиссии относительно возможного злоупотребления положением категорийного менеджера поставщиком с целью ограничить присутствие или ухудшить условия для конкурирующих продуктов.

Еврокомиссия еще в 2023 году устроила неанонсированные инспекции в штаб-квартире Red Bull в Австрии и в ее дочерних компаний. Red Bull оспаривала решение, по которому ЕК устроила проверки, но суд отклонил все жалобы.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала люксовые бренды Gucci, Chloe и Loewe на общую сумму 157 млн евро за фиксацию цен перепродажи, что нарушает правила конкуренции ЕС.

