У Німеччині почали розслідування щодо китайської платформи Temu

Федеральне картельне відомство Німеччини в середу оголосило про початок розслідування щодо китайського гіганта електронної комерції Temu, заявивши, що хоче перевірити умови для торговців та ставлення компанії до постачальників.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Глава антимонопольного органу Андреас Мундт у своїй заяві відзначив, що щомісяця понад 100 мільйонів користувачів з європейських ринків відвідують платформу Temu.

"Вже майже рік як торгова платформа відкрита для німецьких постачальників. Ми перевіряємо підозру, що Temu може встановлювати неприйнятні умови ціноутворення для торговців на німецькому ринку", – сказав Мундт.

"Такі дії можуть становити серйозну загрозу для конкуренції і, врешті-решт, призвести до підвищення цін в інших каналах збуту", – додав він.

Розслідування офіційно спрямовано проти материнської компанії Whaleco Technology Limited, що базується в Дубліні, у Ірландії, яка є відомим членом ЄС з низьким рівнем корпоративного податку.

Temu має приблизно 19,3 мільйона активних користувачів у Німеччині, що становить більше чверті дорослого населення.

Жодних даних про оборот або обсяг торгівлі платформи Temu немає, але експерти сходяться на думці, що її доходи різко зросли в 2024 році на тлі її експансії в Європі та Америці.

Оцінки річного обороту коливаються в межах від 30 до 70 мільярдів доларів, що в два-чотири рази перевищує показник 2023 року.

У липні цього року Temu також зазнала критики з боку Європейської комісії, яка звинуватила компанію в порушенні законодавства ЄС через недостатні заходи щодо боротьби з продажем незаконних товарів.

А єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт висловив шок від токсичності та небезпечності деяких товарів, що продаються на торговельних платформах Shein і Temu.