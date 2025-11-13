Саакашвілі хоче стати "цивільним полоненим" війни РФ проти України

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі хоче отримати статус "цивільного полоненого" російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у зверненні до президента України Володимира Зеленського, опублікованому на Facebook.

Саакашвілі каже, що причиною звернення до Зеленського стало нещодавнє переведення з лікарні до вʼязниці, де його – як він стверджує – отруїли у березні 2022 року "невдовзі після початку повномасштабної війни".

На думку експрезидента Грузії, його отруєння влаштувала Росія, а нинішня грузинська влада "відкрито стала на бік Росії". Тому в цьому контексті "абсолютно очевидно, що мої переслідування і моя доля пов’язані з війною", вважає він.

"Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову виконавчого комітету Національної ради реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками", – написав Саакашвілі.

У Грузії Міхеїла Саакашвілі засудили за кількома справами, зокрема розкрадання державних коштів і незаконний перетин кордону, до понад 12 років позбавлення волі.

У листопаді прокуратура Грузії порушила кримінальну справу проти Саакашвілі і ще семи лідерів опозиції за нібито заклики до повалення влади.

Паралельно грузинська влада хоче оголосити неконституційною партію експрезидента "Єдиний національний рух".