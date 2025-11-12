Саакашвілі виписали з лікарні та повернули у тюрму

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виписали з тбіліської клініки "Вівамед", де він перебував з 2022 року, та повернули у пенітенціарну установу для відбування ув'язнення.

Як пише "Європейська правда", про це в середу повідомила Пенітенціарна служба Грузії.

У відомстві нагадали, що Саакашвілі перевели до клініки "Вівамед" 12 травня 2022 року для отримання стаціонарної медичної допомоги і з того часу він перебував там під наглядом лікарів.

"Оскільки стан здоров'я засудженого Міхеїла Саакашвілі задовільний і він більше не потребує стаціонарного лікування, він був виписаний з клініки цивільного сектора і повернутий до виправної установи №12, де продовжить відбувати покарання на загальних підставах", – додали там.

У Грузії Саакашвілі засудили за кількома справами, зокрема розкрадання державних коштів і незаконний перетин кордону, до понад 12 років позбавлення волі.

У листопаді прокуратура Грузії порушила кримінальну справу проти Саакашвілі і ще семи лідерів опозиції за нібито заклики до повалення влади.

Паралельно грузинська влада хоче оголосити неконституційною партію експрезидента "Єдиний національний рух".