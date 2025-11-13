Саакашвили хочет стать "гражданским пленным" войны РФ против Украины

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили хочет получить статус "гражданского пленного" российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, опубликованном на Facebook.

Саакашвили говорит, что причиной обращения к Зеленскому стал недавний перевод из больницы в тюрьму, где его – как он утверждает – отравили в марте 2022 года "вскоре после начала полномасштабной войны".

По мнению экс-президента Грузии, его отравление устроила Россия, а нынешняя грузинская власть "открыто встала на сторону России". Поэтому в этом контексте "совершенно очевидно, что мои преследования и моя судьба связаны с войной", считает он.

"Я хочу попросить вас, так же, как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего председателя Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями", – написал Саакашвили.

В Грузии Михеила Саакашвили приговорили по нескольким делам, в том числе хищение государственных средств и незаконное пересечение границы, до более 12 лет лишения свободы.

В ноябре прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Саакашвили и еще семи лидеров оппозиции за якобы призывы к свержению власти.

Параллельно грузинские власти хотят объявить неконституционной партию экс-президента "Единое национальное движение".