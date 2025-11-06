В Грузії Саакашвілі та іншим лідерам опозиції закидають заклики до повалення влади

Прокуратура Грузії порушила кримінальну справу проти колишнього президента Міхеїла Саакашвілі і ще семи лідерів опозиції, серед яких Георгій Вашадзе, Ніка Гварамія, Ніка Мелія, Зураб Джапарідзе, Елене Хоштарія, Мамука Хазарадзе та Бадрі Джапарідзе.

Про це повідомляє Sova, пише "Європейська правда".

Головний прокурор Грузії Георгій Гваракідзе розповів, що згідно з розслідуванням, проведеним спільно прокуратурою, Службою держбезпеки та МВС, справа стосується злочинів, скоєних проти держави.

Серед злочинів, які закидають Саакашвілі та іншим лідерам опозиції, зокрема:

саботаж;

сприяння іноземній державі у ворожій діяльності;

фінансування діяльності, спрямованої проти конституційного ладу Грузії та міркувань національної безпеки;

та заклики до зміни конституційного ладу Грузії шляхом насильства або повалення державної влади.

Гваракідзе зазначив, що після початку повномасштабної війни в Україні, щоб уникнути можливого конфлікту з Росією, влада Грузії відмовилась від введення економічних санкцій.

У зв'язку з цим лідери деяких опозиційних партій на шкоду державним інтересам Грузії надавали представникам іноземних держав інформацію про імпорт нафтопродуктів до Грузії, а також про ситуацію у військовій сфері Грузії, що перебувала в їх розпорядженні або була вигаданою.

"Крім того, Елене Хоштарія, Зураб Гірчі Джапарідзе і Георгій Вашадзе періодично надавали інформацію і документальні матеріали, включаючи списки осіб, зайнятих на державній службі, представникам іноземних держав для введення санкцій. В результаті близько 300 громадян Грузії, включаючи політичних діячів, державних службовців і деяких бізнесменів, зазнали санкцій з боку різних країн", – зазначив головний прокурор Грузії.

За його словами, у жовтні 2024 року, після поразки опозиційних партій на парламентських виборах, Джапарідзе, Вашадзе, Хоштарія, Гварамія, Мелія і Хазарадзе публічно закликали до революції, повалення влади, колапсу владних структур, пікетування державних будівель і фізичних зіткнень з правоохоронними органами.

"З метою мобілізації, збору та участі в насильницьких діях колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі, використовуючи свою особисту сторінку в соціальній мережі, а також у відеозверненнях, що циркулюють у ЗМІ, закликав прихильників до незаконних і насильницьких дій, з якими необхідно боротися і агресивно чинити опір", – сказав прокурор.

Як наслідок, Саакашвілі висунуть звинувачення за статтею 317 Кримінального кодексу Грузії – за фактом закликів до насильницької зміни конституційного ладу Грузії або повалення державної влади; Зурабу Гірчі Джапарідзе та Георгію Вашадзе – за саботаж і сприяння іноземним державам у ворожій діяльності; Елене Хоштарія – за фактом диверсії, надання матеріальних ресурсів для цього злочину і сприяння іноземній державі у ворожій діяльності; Гварамія, Мелія, Хазарадзе і Джапарідзе – за фактом диверсії.

Як повідомляла "Європейська правда", 30 жовтня "Грузинська мрія" подала до Конституційного суду позов з вимогою заборонити три опозиційні партії: "Національний рух", "Сильна Грузія – Лело", "Коаліція за зміни".

У ПАРЄ застерегли Грузію від встановлення "однопартійної диктатури".

Обіцянка притягти до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії" минулого року. Тоді ж у партії також обіцяли заборонити "Нацрух" та інші потенційно пов'язані з ним сили.