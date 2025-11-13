Франція стурбована долею мера Стамбула, якому загрожує понад 2000 років тюрми

Франція у четвер висловила "глибоку стурбованість" у звʼязку із ситуацією довкола затриманого мера Стамбула Екрема Імамоглу, якому загрожує увʼязнення за понад 140 злочинів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфавру на брифінгу в четвер сказав, що ситуація з Імамоглу "викликає у нас занепокоєння, оскільки, на нашу думку, вона завдає шкоди демократії та політичному плюралізму".

"Повага до прав місцевих депутатів та опозиційних парламентарів, право на справедливий суд, свобода демонстрацій та вираження поглядів є наріжними каменями верховенства права", – додав він.

Цього тижня головна прокуратура Стамбула підготувала обвинувальний акт щодо опозиційного мера міста Екрема Імамоглу, заарештованого за звинуваченнями у корупції.

Імамоглу, який з березня перебуває у в'язниці, згідно з обвинуваченням, несе відповідальність за 142 дії, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років.

Імамоглу також заарештований за звинуваченням у шпигунстві. А в липні його засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.

Екрем Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки.

Читайте також: Туреччина продовжує опір: чому арешт Імамоглу дав старт масштабним протестам.