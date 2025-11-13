Франция обеспокоена судьбой мэра Стамбула, которому грозит более 2000 лет тюрьмы

Франция в четверг выразила "глубокую обеспокоенность" в связи с ситуацией вокруг задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которому грозит тюремное заключение за более чем 140 преступлений.

Спикер Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфавру на брифинге в четверг сказал, что ситуация с Имамоглу "вызывает у нас беспокойство, поскольку, по нашему мнению, она наносит ущерб демократии и политическому плюрализму".

"Уважение к правам местных депутатов и оппозиционных парламентариев, право на справедливый суд, свобода демонстраций и выражения мнений являются краеугольными камнями верховенства права", – добавил он.

На этой неделе главная прокуратура Стамбула подготовила обвинительный акт в отношении оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, арестованного по обвинениям в коррупции.

Имамоглу, который с марта находится в тюрьме, согласно обвинению, несет ответственность за 142 действия, ему грозит тюремное заключение сроком до 2352 лет.

Имамоглу также арестован по обвинению в шпионаже. А в июле его приговорили к почти двум годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.

Экрем Имамоглу считается главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже 22 года.

