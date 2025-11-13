Біля важливого оборонного заводу Франції вдруге за кілька днів літав невідомий БпЛА

Біля французького оборонного заводу Eurenco вдруге за останні три дні помітили невідомий безпілотник.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Біля заводу Eurenco, що виробляє порох для снарядів, 12 листопада вдруге за останні три дні помітили невідомий безпілотник. Перші два прольоти апарату над заводом зафіксували ввечері у понеділок.

Адміністрація повідомила про випадок відповідні органи і з цього приводу почали розслідування.

"Вчора зафіксовано нові факти підозрілих польотів дрона над виробничим об’єктом Eurenco", – повідомили у прокуратурі Бержерака.

У префектурі кажуть, що поліція одразу ж після звернення адміністрації почала пошуки пілота БпЛА, але спроби закінчились невдачею.

Розслідування ведуть за фактами умисного пілотування апарату у зоні, де польоти заборонені.

Генерал Марк Ле Буй, командувач протиповітряної оборони та повітряних операцій у ЗС Фрнації, зазначив, що з наявної інформації можна припускати, що йшлося про стандартний комерційний дрон на зразок популярних апартів від DJI.

Генерал додав, що подібні інциденти та розслідування вже не є рідкістю.

Eurenco є європейським лідером у сфері виробництва пороху та вибухівки. Компанія має виробничі потужності у двох місцях у Франції – містах Бержерак і Сорг, а також у Швеції та Бельгії. Порохи, що виробляються на заводах, використовуються у багатьох французьких та європейських снарядах, ракетах, торпедах і боєприпасах середніх калібрів.

Також у Франції ведуть розслідування щодо стеження невідомого БпЛА за колоною танків Leclerc.

У Бельгії за останній час сталась ціла серія інцидентів з присутністю невідомих безпілотників над стратегічними об’єктами, що у тому числі зірвало роботу аеропортів.