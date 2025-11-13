У Франції невідомий дрон стежив за колоною танків Leclerc

Французька прокуратура розпочала розслідування після того, як дрон пролетів над поліцейською дільницею в Мюлузі, департамент Верхній Рейн, та залізничною станцією, де знаходився важкий поїзд, що перевозив танки Leclerc.

Про це повідомляє Le Monde, передає "Європейська правда".

У середу, 12 листопада, прокуратура оголосила про початок розслідування після того, як дрон пролетів над поліцейським відділком у цьому місті в департаменті Верхній Рейн і поблизу залізничного вокзалу, де напередодні перебувала колона танків Leclerc.

Зараз розслідування зосереджено на встановленні особи пілота або пілотів літального апарата. Інцидент відбувся у вівторок о 23:45, коли поліцейський повідомив про присутність дрона над двором поліцейського відділку.

Прокурори заявили, що наразі "немає доказів, які б вказували на те, чи це був навмисний проліт над цими районами, чи просто несподіваний проліт літака під час іншого польоту".

Розслідування зосереджується на таких правопорушеннях, як "навмисний проліт над забороненою зоною пілотом літака", "утримання дрона над забороненою зоною пілотом" та "дистанційне пілотування дрона вночі".

Зазначимо, впродовж останніх тижнів кількість інцидентів із дронами збільшилася у Європі.

Зокрема 10 листопада три безпілотники були помічені над атомною електростанцією Дул у Бельгії, перед тим через дрони зупиняли роботу аеропорту Льєжа.

Писали, що Велика Британія, Франція і Німеччина нададуть персонал і обладнання, щоб допомогти Бельгії протистояти вторгненням безпілотників навколо чутливих об'єктів.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.