Возле важного оборонного завода Франции второй раз за несколько дней летал неизвестный БпЛА

Возле французского оборонного завода Eurenco второй раз за последние три дня заметили неизвестный беспилотник.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Возле завода Eurenco, производящего порох для снарядов, 12 ноября второй раз за последние три дня заметили неизвестный беспилотник. Первые два пролета аппарата над заводом зафиксировали вечером в понедельник.

Администрация сообщила о случае соответствующие органы и по этому поводу начали расследование.

"Вчера зафиксированы новые факты подозрительных полетов дрона над производственным объектом Eurenco", – сообщили в прокуратуре Бержерака.

В префектуре говорят, что полиция сразу же после обращения администрации начала поиски пилота БпЛА, но попытки закончились неудачей.

Расследование ведут по фактам умышленного пилотирования аппарата в зоне, где полеты запрещены.

Генерал Марк Ле Буй, командующий противовоздушной обороны и воздушных операций в ВС Фрнации, отметил, что из имеющейся информации можно предполагать, что это был стандартный коммерческий дроне вроде популярных апартов от DJI.

Генерал добавил, что подобные инциденты и расследования уже не являются редкостью.

Eurenco является европейским лидером в сфере производства пороха и взрывчатки. Компания имеет производственные мощности в двух местах во Франции – городах Бержерак и Сорг, а также в Швеции и Бельгии. Пороха, производимые на заводах, используются во многих французских и европейских снарядах, ракетах, торпедах и боеприпасах средних калибров.

Также во Франции ведут расследование относительно слежки неизвестного БпЛА за колонной танков Leclerc.

В Бельгии за последнее время произошла целая серия инцидентов с присутствием неизвестных беспилотников над стратегическими объектами, что в том числе сорвало работу аэропортов.