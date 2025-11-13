Парламент Молдови попередньо підтримав закриття "Русского дома" в Кишиневі

Молдовський парламент у четвер у першому читанні схвалив законопроєкт, який відкриває шлях для закриття культурного центру Росії в Кишиневі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Законопроєкт про денонсацію угоди між Молдовою та Росією про створення та функціонування культурних центрів схвалили в першому читанні голосами 60 молдовських депутатів.

Окрім партії влади PAS, за підтримку законопроєкту висловилась прорумунська партія "Демократія вдома". Опозиція очікувано виступила проти.

Під час представлення документа в парламенті міністр культури Молдови Крістіан Жардан сказав, що угода з Росією може бути використана як інструмент дезінформації і становить ризик для інформаційної безпеки країни.

"Денонсація цього центру не є спрямована проти російської культури та мови, які поважаються в Молдові", – додав Жардан.

Про закриття "Русского дома" у Кишиневі заговорили у лютому 2025 року після чергового інциденту з падінням на території Молдови російських БпЛА, якими атакували українські порти на Одещині.

Після парламентських виборів і формування нового уряду на початку листопада Молдова зробила наступний крок до денонсації угоди з Росією про культурні центри, внаслідок чого у Кишиневі закриється "Русский дом".