У РФ заявляють, що Молдова не може закрити їхній "Русский дом" до літа 2026 року

У посольстві Росії в Молдові заявили, що російський культурний центр "Русский дом" буцімто неможливо буде закрити раніше, ніж влітку 2026 року.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву посольство РФ опублікувало у своєму Telegram.

У посольстві назвали наміри Молдови розірвати з Росією угоду про функціонування культурних центрів, за якою "Русский дом" перебуває у Кишиневі, "безпідставними" та "контрпродуктивними" і поскаржилися на "антагонізацію усього, що пов’язано з Росією".

"Ескалаційний крок молдовської влади підриває правову основу наших двосторонніх відносин. Він суперечить Договору про дружбу і співробітництво 2001 року, згідно з яким сторони мають всебічно сприяти розвитку співпраці у гуманітарній сфері… Нагадаємо, за цим документом РФ взяла на себе зобов’язання поважати суверенітет Молдови, її нейтральний статус і територіальну цілісність", – заявили у посольстві РФ.

Також там стверджують, що Молдова нібито не може закрити російський культурний центр після розірвання угоди раніше, аніж влітку 2026 року.

"Згідно зі ст. 17 згаданої Угоди 1998 року, діяльність Російського центру науки і культури за умови завчасного, за шість місяців, оповіщення нас молдовською стороною не може бути припинена раніше середини наступного року. За необхідності ми розширимо спектр культурних заходів, що проводяться безпосередньо російським посольством", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, цього тижня Молдова зробила наступний крок до денонсації угоди з Росією про культурні центри, внаслідок чого у Кишиневі закриється "Русский дом".

Про закриття "Русского дома" у Кишиневі заговорили у лютому 2025 року після чергового інциденту з падінням на території Молдови російських БпЛА, якими атакували українські порти на Одещині.

Молдовські соціалісти заявили, що будуть відстоювати "Русский дом".

Також у парламенті Молдови нового скликання відмовилися створювати групи дружби з РФ і Білоруссю.