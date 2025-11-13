Парламент Молдовы предварительно поддержал закрытие "Русского дома" в Кишиневе

Молдавский парламент в четверг в первом чтении одобрил законопроект, который открывает путь для закрытия культурного центра России в Кишиневе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Законопроект о денонсации соглашения между Молдовой и Россией о создании и функционировании культурных центров одобрили в первом чтении голосами 60 молдавских депутатов.

Кроме партии власти PAS, за поддержку законопроекта высказалась прорумынская партия "Демократия дома". Оппозиция ожидаемо выступила против.

Во время представления документа в парламенте министр культуры Молдовы Кристиан Жардан сказал, что соглашение с Россией может быть использовано как инструмент дезинформации и представляет риск для информационной безопасности страны.

"Денонсация этого центра не направлена против российской культуры и языка, которые уважаются в Молдове", – добавил Жардан.

О закрытии "Русского дома" в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года после очередного инцидента с падением на территории Молдовы российских БПЛА, которыми атаковали украинские порты в Одесской области.

После парламентских выборов и формирования нового правительства в начале ноября Молдова сделала следующий шаг к денонсации соглашения с Россией о культурных центрах, в результате чего в Кишиневе закроется "Русский дом".